[Vídeo] La catalanofòbia que predica Arrimadas se li gira en contra durant el debat del Cercle d'Economia

Dedicat al netejadors/arracadors de símbols reclamant la llibertat dels presos polítics dels covards ocupants encaputxats opressors i repressors! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes!

1 de juny de 2018, 22.32 h

Inesita estic més que segur que en lloc de sentir-se privada del dret a expressar-se amb la llengua que ella vulgui, s'haurà sentit molt feliç veient que a Catalunya avui els judes que ens venen al millor postor, aquests impresentables indignes de guanyàs la vida a Catalunya, els hi molesta el nostre idioma, a tots els que reprimeixen l'ús del català a casa nostra jo els hi diria que a espanya hi ha molt de terreny lliure i llocs per instal·lar les seves empreses, no cal que es quedin a ... Llegir més