El provocatiu pin per la llibertat dels presos polítics que més enervarà l'unionisme

Última actualització Dissabte, 2 de juny de 2018 05:00 h

L'ha creat un escultor d'Arenys de Munt, en part, inspirat pel ja exministre de justícia espanyol, Rafael Català

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



M.B| Ha estat -en part- el ja exministre de justícia espanyol, Rafael Català, qui ha inspirat l'escultor d'Arenys de Munt, Abel Prunyonosa, a fer el pin 'Middle Finger' groc per la llibertat dels presos polítics catalans quan va dir, el passat mes d'abril, que trobava "ofensiu" el llaç groc. "Això sí que serà ofensiu", ha dit ell en referència al complement que ha creat en forma de mà fent la botifarra.

Sobre la possibilitat que l'unionisme se li tiri al damunt per la seva obra, Prunyonosa està "convençut" que acabarà passant i respon amb un "quien se pica, ajos come". "Si ho troben ofensiu, per mi és més ofensiu que hi hagi presos polítics", diu. I afegeix: "És un gest que ni molt menys és violent, però que pretén dir que no som tan 'ñoños', que ja estem farts d'aquesta presa de pèl".

Pin Middle Finger groc. Llibertat presos polítics!!

Preu de venta 3€, dels quals 0,50€ aniran destinats a la Caixa de Solidaritat. pic.twitter.com/K4JXBTCeCL — Abel (@ninopulpo) 30 de maig de 2018

La idea sorgeix d'una col·lecció de bijuteria que ja havia fet amb aquest motiu i que ara ha decidit pintar de groc i transformar en pin donant-li "una volta més" en estar "fart del que passa a Catalunya". Tot i que va començar "una mica en conya" de cara als amics, Prunyonosa ha explicat alque ja s'ha vist desbordat per la resposta de la gent. En dos dies, ja n'ha venut 30 (els envia per correu) i està mirant com obrir una botiga online o portar-los a algun CDR per tal que els puguin distribuir.Els pins són de resina, fets a mà i el preu de venda és de 3€, dels quals 0,50€ aniran destinats a la Caixa de Solidaritat de l'Assemblea Nacional Catalana. És la seva manera de col·laborar a fer una mica més menuda la injustícia de l'Estat espanyol amb els presos polítics i exiliats.