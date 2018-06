El PP ja no vol a Rajoy com a pròxim candidat

2 de juny de 2018, 13.49 h

Els whikeros feixistes, nazis i desgraciats dels B.J, els del cristo rei, els viva el rei felip, els de la tabarnia, etc. etc. etc. ni piulen. Ai pobres de nosaltres. I què serà d'ells? És que pobrets són tan poca cosa com a persones (persones és un dir per no fer-lis més mal), que si volen sobreviure s'hauran de devorar entre ells com les hienes pudentes.

Mireu, aquesta nit ja no dormiré només pensant amb ells, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,!!!!!!! En el seu idioma bereber, diuen: Quien r... Llegir més