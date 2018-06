La preocupació de Moragas i Wert per la possible pèrdua de les seves cadires a Nova York i París

En el seu cas, Wert, a diferència de Moragas, no pertany a la carrera diplomàtica, tot i això percep un salari de més de 60.000 euros anuals, als quals se li han de sumar complements i despeses de representació.

Moragas i Wert es troben actualment a Nova York i París. De fet, al primer se l'ha arribat a implicar en l'anomenada Operació Catalunya --al seu dia per desacreditar als líders sobiranistes catalans-- i va ser nomenat el passat 22 de desembre com a nou ambaixador d'Espanya a l'ONU, a Nova York.

COMENTARIS

#1 Balmes/Diagonal...... 2 de juny de 2018, 15.16 h



Jorgito.....poc temps per disfrutar de la cadira...? DONCS A PASTAR CABRES...



I Wert, a pastà cargols.....i que no s'et escapi n'un....!!

