Els nous consellers destaquen l'aixecada del 155 amb la restitució del Govern

Aplaudiments i crits de "llibertat" durant un acte poc convencional

Redacció | Els nous consellers i consellers del Govern han anat arribat de manera esgraonada al Palau de la Generalitat i, els qui s'han aturat per atendre breument la premsa han destacat el "dia important" per a Catalunya, ja que suposa, entre d'altres, l'aixecament de l'article 155 de la Constitució.

Tots han mostrat el seu compromís per posar-se a treballar immediatament pel país, i no s'han oblidat dels qui estan a la presó o a l'estranger. Abans de prendre possessió del seu càrrec com a consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, s'ha referit a l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol, després que prosperés divendres la moció de censura contra Rajoy.

"És una finestra oberta, esperança hi ha perquè venim d'on venim", ha declarat, recordant al líder del PSOE que, per part del Govern català, la voluntat de "negociació i diàleg" sempre ha estat. "Sempre hem estat a la mesa, ara falta que algú s'hi posi a l'altre costat", ha assenyalat.



Els familiars, un paper protagonista

L'acte ha estat molt emotiu amb la lectura de cartes d'alguns dels familiars dels presos polítics i dels polítics exiliats. Els familiars dels presos i dels "exiliats" han tingut un paper protagonista en un acte on el groc ha estat molt present.

S'ha col·locat un llaç groc en una cadira de la primera fila i hi ha dues consellers que han triat un vestit o peça de roba d'aquest color, la titular de Cultura, Laura Borràs, i la de Salut, Alba Vergés. En l'acte també s'hi han sentit crits de 'llibertat'. I és que a banda del record als "presos i exiliats" també és molt present l'aixecament automàtic aquest dissabte del 155.



L'acte també ha estat marcat per l'absència del PP i de Cs.

Així queda el Govern de Torra

L'equip de Torra estarà compost per set homes i sis dones. Pere Aragonès com a vicepresident del Govern i titular del Departament d'Economia i Hisenda. Elsa Artadi, consellera de Presidència i portaveu de l'executiu català.

Ernest Maragall, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Miquel Buch, conseller d'Interior; Josep Bargalló, conseller d'Ensenyament; Alba Vergés, consellera de Salut; Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat; Laura Borràs, consellera de Cultura; Ester Capella, consellera de Justícia; Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; Maria Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement; Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

