Uns espanyols increpen una noia russa a Sant Petersburg per portar un llaç groc

Pla mig de la pancarta amb el llaç groc que hi ha a la façana de l'Ajuntament de Barcelona

Segons el twit del periodista Josep Cuní, uns turistes espanyols haurien increpat una dona a aquesta ciutat russa.

Un grup de turistes espanyols increpa una dona a San Petersburg, Rússia, por portar un llaç groc. No saben ni qui és ni d’on és. És russa. M’ho explica ella conmoguda. La intolerància no té fronteres. — Josep Cuní (@JosepCuni) 2 de juny de 2018

Tal com detalla, la dona duia un llaç groc. Malgrat tot destaca que "no saben ni qui és ni d'on és". I subratlla que la dona és russa. El periodista ressalta que "la intolerància no té fronteres".