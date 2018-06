La Comissió Europea es desentén de qualsevol diàleg entre Catalunya i Espanya

Última actualització Dissabte, 2 de juny de 2018 20:30 h

El vicepresident primer de la Comissió alerta que la "vulneració de l'imperi de la llei" és la "pitjor amenaça" a la qual s'enfronta la Unió Europea

Redacció | El vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha esperat que hi hagi "més diàleg" entre Catalunya i Espanya però ha insistit que la Comissió no n'ha de prendre part. "Els polítics espanyols són suficientment capaços de manejar la qüestió", ha assegurat Timmermans, que també ha confiat que seran capaços de trobar una "solució que pugui ser acceptada per tothom".

Etiquetes Catalunya, Comissió Europea, diàleg, economia, Espanya, Frans Timmermans, UE

Preguntat pel nou govern de Pedro Sánchez, ha confiat que respectarà els compromisos amb la Unió Europea. Són declaracions d'aquest dissabte després que Timmermans hagi tancat les jornades de la XXXIV Reunió del Cercle d'Economia a Sitges amb una ponència en què ha alertat del perill de trencar "l'imperi de la llei", del populisme, del nacionalisme excloent i la xenofòbia. Segons Timmermans, "la vulneració de l'imperi de la llei" és la "pitjor amenaça existencial" a la qual s'enfronta la Unió Europea, per davant del Brexit.



"Si no t'agrada el que diu un jutge, pots dir que no t'agrada. Si no t'agraden les lleis, pots fer tot el que és humanament possible per canviar-les. Però no les trenques", ha emfatitzat Timmermans. El vicepresident primer de la Comissió ha remarcat que el respecte a la legalitat és essencial perquè una democràcia funcioni.

A més, ha afirmat que la democràcia no és únicament "la presa de decisions per part d'una majoria" sinó que ha de tenir en compte les minories. "La minoria d'avui pot ser la majoria de demà, ho hem vist aquesta setmana a Espanya", ha subratllat. D'altra banda, Timmermans ha dit que "per construir una Unió Europea unida i forta necessitem que Espanya i Itàlia seguin a la taula".



Espanya, per construir una UE forta

Segons Timmermans, cal que Espanya s'impliqui en la construcció d'una Unió Europea forta i ha esperat que les "qüestions internes prou complicades" a les quals s'enfronta no siguin un impediment. El dirigent europeu també ha lloat que a l'estat espanyol la crisi econòmica no ha derivat en l'aparició de xenofòbia, com a altres països de la UE.

D'altra banda, Timmermans ha destacat que la Unió Europea ha d'estar unida davant el repte que suposa el canvi en la política d'aranzels que ha anunciat el president nord-americà, Donald Trump. Tenir una posició forta i comuna és una "qüestió existencial" per a la UE, ha afirmat.

