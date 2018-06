Rajoy podrà triar entre cinc cases per viure

Última actualització Dissabte, 2 de juny de 2018 21:30 h

L'expresident del Gobierno ha de buscar on viurà ara amb la seva família

Redacció | Els mitjans ja estan especulant sobre on viurà Rajoy. De moment però, sembla que ja hauria descartat tornar a Santa Pola, el municipi d'Alacant on va agafar l'excedència de registrador de la propietat per dedicar-se a la política.

Aleshores, on viurà? Precisament el registre de la propietat posa de manifest que Rajoy i la seva dona, Elvira Fernández, tenen cinc cases lliures i cap hipoteca.



Un d'ells és un pis al Passeig de la Castellana al centre de Madrid, un altre pis al centre de Santiago de Compostel·la, un bungalou a l'illa de Gran Canària, un pis amb vistes al mar a Sanxenxo i el més car: un xalet de dues plantes a la zona alta de Madrid, al barri d'Aravaca, valorat amb un milió i mig d'euros.

I sembla ser el destí triat per l'expresident atès que no ha dimitit de diputat i per tant serà el cap de l'oposició al Congrés, tot i que, està clar, caldrà esperar al Comitè de dimarts.

