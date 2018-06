El PSC agraeix el suport independentista a Pedro Sánchez pactant amb el PP i Cs a Badalona

Les veus que demanen pactes d’esquerres als futurs ajuntaments tenen un veritable problema, el PSC ja mostra la seva voluntat de desmarcar-se i aposta clarament pels pactes amb el bloc del 155, prioritza acords amb el PP i Cs.Clar i contundent l’ex-diputat de JuntxSí Germà Bel en aquestes dues piulades.La consulta a la militància de Badalona ha comptat en tot moment amb el suport de l'executiva socialista i el seu compromís de respectar la decisió de la militància fos quin fos el resultat. De fet, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha anat aquest dissabte al migdia fins al municipi del Barcelonès per seguir de prop el desenvolupament de la jornada.

1/2 Vegem, el 93% dels votants del PSC Badalona han donat suport a presentar moció de censura. La moció ha esta promoguda pel PP i García Albiol, posat com exemple de polític racistapel Consell d'Europa. És una moció que té un caràcter estrictament identitària, contra una bona

