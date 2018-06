Ferran Pegueroles: ''La mare no té cap remordiment del que va fer''

Última actualització Diumenge, 3 de juny de 2018 11:30 h

El fill de l'expresidenta del Parlament explica que passar 16 hores tancada en una cel·la és "un cop molt fort" per a ella

Redacció | Carme Forcadell "no té cap remordiment" i "està convençuda del que va fer" com a presidenta del Parlament de Catalunya. Així ho assegura en una entrevista amb l'ACN el seu fill Ferran Pegueroles Forcadell, que insisteix que l'expresidenta de la cambra "està a la presó per permetre un debat, una cosa que, a més a més, no podia no fer" i que en cap cas es pot considerar que estigués "malament".

"Ni que hagués volgut ho hagués pogut impedir", defensa Pegueroles. Segons ell, a la família no estaven preparats per la presó, però sempre van descartar l'exili perquè "també és molt complicat".



Segons Pegueroles, "tenir la mare o un familiar a la presó sempre és dur" però és especialment complicat i "injust" quan es tracta d'una "persona que no ha fet res".

"Nosaltres a la família sempre ens hem volgut mantenir bastant al marge de l'activitat política que feia la nostra mare, però ara, des que va entrar a la presó, hem hagut de sortir a la primera línia per intentar defensar-la. És el que ens toca fer per ella, i és el que volem fer", explica el fill de Forcadell.

Tot i que precisa que després de l'1-O, i arran de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els familiars de Forcadell es van començar "a imaginar" que podria acabar a la presó, en cap cas estaven preparats. "Fins aquell moment no ens ho havíem pensat mai, perquè la mare no ha fet mai res dolent. Sí que estava en el punt de mira de l'Estat per moltes coses, però ella no ha fet res malament i per tant no ens pensàvem que podria acabar a la presó", diu.



A més, a casa dels Forcadell "no s'entenen les raons de la presó preventiva", especialment tenint en compte que la presidenta del Parlament durant l'anterior legislatura va passar una nit a la presó el novembre i va poder sortir en llibertat sota fiança i amb mesures cautelars. "Una vegada la deixen sortir i l'altra no. És igualment injust una vegada que l'altra, però què ha canviat? No ho vam entendre, tot i que aquella setmana ja no ens va enganxar per sorpresa", confessa.

A la presó, Carme Forcadell "intenta apuntar-se a totes les activitats que pot per matar el temps, per cansar-se i dormir una mica millor", explica el seu fill. "La meva mare era una persona molt activa, no parava de fer coses, no parava mai a casa, sempre estava amunt i avall. I ara, de cop, està a la presó, on no pots fer res", explica.

Forcadell "es passa 16 hores tancada a la cel·la cada dia, i això és un cop molt fort per a ella", indica Pegueroles. Durant les hores a la cel·la, "llegeix les cartes i llibres i intenta passar el temps, no pot fer altra cosa". Com la resta de presos, l'expresidenta del Parlament rep moltes cartes, un centenar cada dia, i les intenta contestar, i això "l'ajuda".



Des de fa uns dies, Forcadell ja no comparteix cel·la amb Dolors Bassa, consellera destituïda d'Afers Socials. Pegueroles explica que les dues polítiques catalanes van fer la petició de tenir cel·les individuals perquè compartien un espai de només 8 metres quadrats "amb llitera, dutxa i lavabo, molt estret, amb gens d'intimitat". "Estaran una mica més còmodes, tot i que perden l'opció de poder parlar, abans tenien algú amb qui parlar, ara estan 16 hores soles", diu.

El fill de Forcadell creu que tots els presos catalans "acabaran sortint" un cop el cas arribi al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. "Però ens agradaria que sortissin abans, perquè es pot allargar", admet. I és que Pegueroles mostra poca confiança en la justícia espanyola. "No sembla que hi hagi una justícia suficientment imparcial per jutjar això de manera correcta, però espero estar equivocat", conclou.

