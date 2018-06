[Vídeo] Les jugadores del Barça desobeïxen la Federación i treuen senyeres a la final de la Copa de la Reina

Última actualització Diumenge, 3 de juny de 2018 13:00 h

El nou president no volia veure cap bandera catalana en la celebració del títol

Redacció | Durant la final de la Copa de la Reina, el nou president de la Federación Espanyola de Futbol, Luis Rubiales ha intentat que es veiés la imatge d'una senyera celebrant la victòria.

Després que el Barça Femení guanyés la competició, la portera i capitana de l'equip ha volgut seguir la tradició d'aixecar els títols amb la senyera. Però aquest any no és com els altres. Després de tenir-la lligada, Rubiales li ha demanat que se la tragués.





Laura Ràfols desobeeix el President de la Federació, Luis Rubiales, i lliga la senyera al títol de Copa. #FCBLive pic.twitter.com/mqHfadG0k0 — Tot gira (@totgira) 2 de juny de 2018 Ella, que no ha entès la decisió en un primer moment, li ha fet cas, però finalment ha acabat posant-se-la de nou, desobeint-lo. Així ho ha explicat el programa de Catalunya Ràdio Tot Gira, que n'ha capturat el moment.

