Sánchez s'estrena com a president manifestant-se contra l'euskera a Navarra

El partit de Pedro Sánchez s'ha estrenat participant en una manifestació en contra de l'euskera a Navarra. Així doncs, el PSN ha encapçalat una manifestació contra la llengua basca al costat de la dreta UPN, PP i Cs.

La manifestació, segons recull el Noticias de Navarra, s'ha celebrat contra política lingüística del Govern de Navarra per tal de protestar pel que consideren que és una "imposició" de l'euskera a Navarra.

En serio que el @psoenavarra no ve que este discurso de los promotores de la manifestación contra el Euskera en Navarra es fascismo puro y duro.@_ju1_pic.twitter.com/379ZUe0H9D — Zeno-sama empadronat a Sant Esteve de les Roures. (@Wertyalord1) 3 de juny de 2018

El representant de l'Asociación Doble, 12, Ricardo Guelbenzu, ha exposat que aquesta manifestació "no és un atac a Navarra com alguns diuen" sinó que "lluitarem per una Navarra inclusiva on es respectin els drets de tots". "Volem un euskera sense banderes, que no divideixi, que no discrimini i que serveixi només per comunicar-se, com qualsevol altre idioma", ha exposat.