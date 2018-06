Ponsatí critica Torra: ''Això és un govern autonòmic''

Última actualització Diumenge, 3 de juny de 2018 16:00 h

"Hi ha hagut una estratègia de gestos simbòlics cada cop més rebaixats"

Redacció | L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí, no té pèls a la llengua. Darrerament, s'ha mostrat molt crítica amb els passos de l'independentisme. "Falta pensament estratègic a Catalunya, és un defecte de la nostra classe dirigent", ha exposat aquest diumenge a RAC1.

Per a Ponsatí, des de les eleccions del 21-D a Catalunya "hi ha hagut una estratègia de gestos simbòlics cada cop més rebaixats". A més a més, també ha destacat que "quan ensenyes totes les cartes en una partida, no jugues bé"

"Això és un govern autonòmic, si s'ha aixecat el 155. Si no, no és ni això", ha respost preguntada pel nou Govern del president de la Generalitat, Quim Torra.

Ponsatí no ha deixat clar si creia que unes noves eleccions haurien estat una millor alternativa: "Hauria estat millor no fer el que s'ha fet, però potser estic equivocada". Malgrat les crítiques, ha remarcat que "el plantejament de Torra no és de rendició". Ara bé, per a l'exconsellera, la restitució dels consellers destituïts no ha de ser una prioritat.

"Vam cometre errors, tenim responsabilitat... No em sembla important que tornem al govern. Individualment no tenim dret a res", ha reblat.

