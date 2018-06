Joan Planes boicoteja el FAQS per afany de protagonisme i suspenen el seu debat

Última actualització Diumenge, 3 de juny de 2018 17:30 h

El bagenc va trencar un llibre en tres bocins a mig programa

Redacció | "Bona nit". Aquesta ha estat la paraula més amable del bagenc Joan Planes convidat al FAQs de TV3 aquest dissabte.

El programa havia convidat a dues persones que havien fet un canvi en el seu pensament polític, en el cas de Joan Planes d'independentista cap a no independentista i Adrià Alsina, que havia fet el procés invers.

Però Planas no tenia ganes de fer un debat. Just després de la salutació inicial, el bagenc va començar a queixar-se que li preguntessin per la seva versió sense dir res sobre un llibre que ell mateix havia publicat l'any 2015 i criticant el programa. També interrompent a la presentadora.

"Entenc que hi hagi gent que no vulgui venir" o "entrevisteu a etarres i als de l'altra banda ens poseu en debats". Això va fer que la presentadora del programa, Laura Rosel, li preguntés sobre si la seva intenció era boicotejar el programa.

Però els atacs no es van quedar aquí. Planas va fer al·lusió a un article publicat en aquest mateix mitjà " El País no distingeix un independentista d'un unionista ", on s'explica que El País havia publicat la història d'un suposat independentista català que es va convertir a l'unionisme després de recórrer tota Espanya a finals de 2014.

Planas però la va fer més grossa en partir en tres trossos el seu llibre per regalar-li a Adrià Alsina. La situació es va tensar tant que Rosel li va retirar la paraula al·legant que la seva intenció no era fer un debat.



Es pot veure el "debat" de Planas i Alsina a partir de les 3 hores i 36 minuts.