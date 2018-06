Quins podrien ser els nous ministres de Pedro Sánchez?

Última actualització Diumenge, 3 de juny de 2018 20:30 h

La premsa especula amb el nou Gobierno

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Pedro Sánchez ja ha pres possessió del càrrec però el que no està clar encara és qui l'acompanyarà en aquest nou Gobierno.

La majoria de diaris però, assenyalen que José Luis Ábalos podria ser l'home d'un govern que s'espera que sigui paritari. Ábalos és un home de la màxima confiança de Sánchez que ja li va donar suport en les primàries de l'any passat.

La premsa assenyala que Carmen Calvo també serà una de les dones fortes. Segons sembla, podria ser vicepresidenta. La que va ser ministra amb Zapatero es perfila com a ministra d'Igualtat. Així ho assenyala La Vanguardia.



Les especulacions



El Mundo, mentre tant, afegeix també Margarita Robles que s'encarregaria de Justícia o Interior i Adriana Lastra, que tindria un càrrec destacat, malgrat que no s'especifica quin. Per la seva banda, El País, també posa sobre la taula altres noms com el de Beatriz Corredor, o Luz Martínez Seijo, totes dues formen part actualment de l'executiva del PSOE. Público també afegeix que Jordi Sevilla podria ocupar un càrrec important.

La premsa també dóna per fet que hi haurà algun membre del PSC al nou govern. I el nom que sona, de moment, amb més força, és el de Meritxell Batet. En aquest sentit, La Vanguardia també assenyala que Josep Borrell podria fer-se amb la cartera d'Economia.

Notícies relacionades