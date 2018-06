Pedro Sánchez vol recuperar l'Estatut per fer les paus amb Catalunya

Ref Gavà Gavà

4 de juny de 2018, 07.59 h

Els estatutets per a la Rioja i la Región de Murcia i altres invents. Catalunya és una nació i només un estat propi ens farà lliures. Amb aquesta gent, imperialista, arrogant, autoritària i que ens odia, no hi ha res a pactar, llevat el divorci si s'avenen. I sinó, cop de porta.