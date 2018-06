[Vídeo] Els socialistes deien fa 3 anys que a Badalona no es podia pactar amb Albiol

I no pas per un resultat ajustat: el 92,8% dels vots han donat el sí, en una consulta que ha comptat amb una participació del 53,34%.

El líder dels socialistes badalonins ha recordat que els pactes municipal se centraven en dos eixos: impulsar "polítiques socials i progressistes" i garantir la "neutralitat institucional". Cosa que, a parer seu, Sabater "ha incomplert reiteradament"."La militància ha dit que sí vol aquest canvi", ha reblat Pastor en una atenció als mitjans posterior al recompte i que s'ha fet a la seu del PSC de Badalona.L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha lamentat la decisió de la militància del PSC. "No sé si tots els militants del PSC que han votat aquesta tarda són conscients que es necessitarà pactar amb Ciutadans i el PP", ha reflexionat en veu alta Sabater en una entrevista al programa 'FAQS' de TV3."De fet, no em sé imaginar –per molt que m'hi esforço- quin podria ser el projecte de ciutat que pactin conjuntament PSC, PP i Cs", ha reblat l'alcaldessa de Guanyem Badalona en Comú.

1/06/2015 Meritxell Batet explica que no se puede pactar en Badalona con Albiol porque traspasa "líneas rojas como por ejemplo la xenofobia" A ver @socialistes_cat ...habéis enviado a Albiol a terapia y ha cambiado o sólo sois chaqueteros? pic.twitter.com/HHhssX5VII

