Portades: L'ABC recull l'amenaça del PP de suprimir al Senat les concessions al PNB

En contra, El Periódico assenyala que "El PP obre la carrera per la successió de Rajoy" i La Vanguardia diu que "El PP assumeix que Rajoy no tornarà a ser candidat".

Per la seva banda, El País recull que "Los barones del PSOE discrepan sobre cuándo ir a elecciones" mentre que La Razón afirma que "Rajoy comunicará al PP que sigue y enmendará los Presupuestos en el Senado".

"El PP amenaza con suprimir en el Senado las concesiones al PNV" titula l'ABC que destaca que el "partit es preparar per passar a l'ofensiva i aprofitar el control de la Càmera Alta per a desgastar a Sánchez".

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal