L'empresari gironí que acompanyava Puigdemont no es presentarà a l'Audiència Nacional

Està citat aquest dilluns com a investigat per encobriment

Redacció | L'empresari gironí i amic de Carles Puigdemont, Josep Maria Matamala, no anirà aquest dilluns a l'Audiència Nacional on està citat com a investigat per encobriment conjuntament amb dos mossos d'Esquadra i l'historiador Josep Lluís Alay. Actualment, Matamala viu a Alemanya i continua acompanyant Puigdemont a actes i d'altres esdeveniments.

Matamala acompanyava el president legítim en el moment de la seva detenció, el passat 25 de març a Alemanya. Amb ell hi anaven també dos agents dels Mossos d'Esquadra i l'historiador Josep Lluís Alay.Tots quatre estan citats a les 10h de matí a l'Audiència Nacional. El passat 28 de març, la policia va detenir els dos agents i també Alay per un suposat delicte d'encobriment. Tots tres van declarar a la comissaria de la Verneda de Barcelona i van quedar lliures a l'espera de declarar davant del jutge.En canvi, la policia espanyola no va arribar a detenir mai l'empresari gironí. Actualment, Matamala té la residència a Bèlgica, on es va traslladar amb Puigdemont a l'octubre quan va marxar de Catalunya, i ha assegurat a l'ACN que no ha rebut cap notificació del tribunal espanyol i per això, no assistirà a la declaració d'aquest dilluns.