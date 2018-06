Aragonès alerta que, malgrat Sánchez, la correlació de forces internes de l'Estat és la mateixa

Última actualització Dilluns, 4 de juny de 2018 09:45 h

Reclama una taula de negociació, però avisa: "Recuperar l'Estat sembla viatjar 12 anys enrere, se'm fa difícil de veure"

@JoanSole_ | El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, vol data per començar a resoldre la situació dels presos polítics.

En l'entrevista feta a Els Matins de TV3, el vicepresident creu que "toca" fer possible una taula de negociació per acostar els presos polítics a Catalunya: "És una decisió del ministeri de l'Interior que es demani a la fiscalia general de l'Estat que alliberi els presos".

Aragonès, que ha recordat el moment on Pedro Sánchez va demanar el canvi del codi penal per recollir la rebel·lió no violenta per així jutjar els líders republicans, creu que les paraules del nou presidente demostren que "són a la presó per un delicte que no han comès".

El canvi de presidència, però, no és sinònim de canvi total. El vicepresident creu que el relleu de Rajoy no amaga que hi ha una "correlació de forces internes de l'Estat que són les mateixes" però, matisa, "pitjor no estarem".

A l'hora d'encetar aquesta taula bilateral de negociació, Aragonès ha avisat que no es pot demanar a l'altra que "renunciï" als seus principis. En aquest sentit, "recuperar l'Estat sembla viatjar 12 anys al temps, se'm fa difícil veure-ho però és una proposta".