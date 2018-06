Artadi avisa que el Govern no renunciarà a la unilateralitat: ''El dret a l'autodeterminació és innegociable''

Última actualització Dilluns, 4 de juny de 2018 10:15 h

Es pregunta que, en cas de renunciar-hi, "quin missatge estarem transmetent al país?"

@JoanSole_ | Contundent resposta de la consellera de Presidència, Elsa Artadi, quan aquest matí ha estat preguntada per quines renúncies acceptaria el Govern.

"El dret a l'autodeterminació és innegociable. No podem renunciar a res. Si renunciem a la unilateralitat quin missatge estarem transmetent al país?". Artadi, que aposta per "empoderar els ciutadans" amb processos de debat, ha concretat que "la idea del procés constituent l'heretem de la legislatura anterior i ha de ser un element central d'aquesta legislatura".

En aquest sentit, la consellera ha anunciat un "pla de xoc" per avaluar l'impacte que ha tingut la repressió del 155 en efectes de bloqueig de programes, no pagaments i l'endarreriment de pagaments.

Sobre la presidència de Pedro Sánchez, Artadi recorda que el vot era contra Mariano Rajoy, no a favor del socialista. La moció fou un vot contra "la repressió, la corrupció i la manca d'empatia i respecte cap a nosaltres i els ciutadans espanyols". Tanmateix, avisa que "no tenim cap garantia que hi hagi canvis" i demana un govern que sigui capaç d'"entendre" la manca de drets civils i polítics que vivim a Catalunya".

