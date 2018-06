[Vídeo] Emoció entre els funcionaris públics pel primer dia sense el 155

Última actualització Dilluns, 4 de juny de 2018 10:45 h

Les conselleries recuperen els consellers

Redacció | Avui és el primer dia oficial de feina dels consellers del nou govern després de prendre possessió al Palau de la Generalitat aquest cap de setmana. Els membres de l'executiu català aniran arribant als seus departaments per fer una presa primera presa de contacte amb els treballadors i els espais en una jornada marcada pel traspàs atípic de carteres.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha estat una de les primeres a arribar al seu departament, on ha rebut una emocionant benvinguda per part dels treballadors entre aplaudiments i amb un ram de flors grogues.



Un agraïment total i absolut als servidors públics d’@agriculturacat per aquesta rebuda i per la feina incansable que feu. Començo a treballar amb il·lusió i determinació. pic.twitter.com/XGbWay9G1X — Teresa Jordà (@TeresaJorda) 4 de juny de 2018 "Començo a treballar amb il·lusió i determinació", ha sentenciat Jordà que ha agraït profundament aquesta recepció.

La consellera, que ha arribat al voltant de les 9 del matí, ha parlat amb la seva predecessora, Meritxell Serret, per videoconferència des del seu despatx de la Gran Via. Jordà ha explicat que demà viatjarà a Brussel·les per fer el traspàs de carteres.



La consellera d'Agricultura Teresa Jordà parlant per videoconferència amb la seva antecessora Serret, des del seu nou despatx. pic.twitter.com/KaAVCu4XR3 — Laia Ortega (@laiaortegas) 4 de juny de 2018

També ha arribat a la conselleria el responsable de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha assenyalat que també es desplaçarà demà Estremera, com altres consellers, per fer el traspàs de la cartera amb Josep Rull.



"Avui comencem a treballar", ha reblat Calvet aquest matí a l'arribada al departament on ha explicat que han "de revertir els efectes del 155 i tirar endavant una agenda modernitzadora del país amb valors republicans".







