El PP ja té preparada la ''vendetta'' contra els que han fet caure Rajoy

4 de juny de 2018, 14.08 h

La venjança pepera. Són mafiosos fins i tot amb això. Venjança contra la República Catalana, contra ETA per desaparéixer, contra el PNB per no seguir-los, contra els corruptes del seu propi conglomerat mafiós per envejar el lloc del presi, contra els joves d'Altsasua per no haver revifat la lluita armada... Venjança, vendetta. Coses de la màfia i els mafiosos.