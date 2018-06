Els barons socialistes avisen que no volen cap concessió amb Catalunya

Davant la manca de múscul que suposa tenir només 85 dels 350 diputats al Congreso, alguns barons ja han fet saber que és important no tenir cap concessió amb els republicans catalans, i menys encara si les eleccions se celebraran la tardor vinent, quan es compleixi el primer aniversari dels fets d'octubre i coincidirà amb l'inici del judici polític contra els presos i preses polítics.

Segons apunten diferents mitjans, els barons del PSOE -que fa just un any donaven el seu suport a Susana Díaz- contemplen amb cautela l'oportunitat de dirigir l'Estat. Davant el repte de poder demostrar que es poden fer millores socials, algunes veus del partit ja han alertat que cal vigilar amb el diàleg que es vol mantenir amb Catalunya.

