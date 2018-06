Margallo prepara una guerra contra Santamaría amb Catalunya com excusa

Última actualització Dilluns, 4 de juny de 2018 13:00 h

L'exministre avisa que farà "tot el possible" perquè no sigui la portaveu del PP

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | L'exminsitre d'Afers Exteriors, i actual diputat del PP al Congreso, José Manuel García Margallo, ha carregat durament contra l'exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de qui fa responsable de la situació actual del partit.

© Rafa Garrido Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes margallo, soraya

Segons el popular, que diu que farà "tot el possible" perquè Santamaría no sigui la portaveu del partit, la mà dreta de Rajoy a l'executiu és la responsable de la posició de repressió política i judicial que ha tingut el Gobierno contra Catalunya. Aquesta estratègia, "errònia" segons l'exministre, va funcionar perquè l'ex número dos va fer fora del govern els qui tenien "criteri propi" per incorporar figures "intel·lectualment més dòcils".

Les discrepàncies dels ministres amb Santamaría eren, "fonamentalment" per Catalunya. En aquest sentit, sentència: "No és la meva candidata. Respecto la seva personalitat, el seu treball i capacitat de l'ordre, però estratègicament coincidim poc. Això ve de lluny"