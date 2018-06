La lliçó de Pablo Hasel a l'independentisme per no perdre de vista la República

El tacto con el que gran parte del independentismo trata a los opresores, explica porqué así nunca seremos una república. Es la mentalidad del esclavo que aún algo consciente de su esclavitud, sigue teniendo síndrome de Estocolmo queriéndose convencer de que el amo no es tan malo

Que con todo lo que ha hecho el bloque fascista y aún haya una gran parte del independentismo que diga que hay que respetarlos o incluso celebre la victoria de uno de estos, es desesperante. Luego que si hay que recordar el 1 Oct pero rápido olvidan algunos tanta brutalidad. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 3 de juny de 2018

En aquest sentit, s'ha referit a la recent moció de censura al Gobierno de Mariano Rajoy per deixar pas als socialistes de Pedro Sánchez i ha lamentat que l'independentisme pugui "celebrar" això com una victòria. "És desesperant", ha lamentat, així com el fet que alguns oblidin "ràpid" la brutalitat de l'1 d'octubre.