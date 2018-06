Una senadora del PP assegura que el seu partit ''impedirà jutjar torturadors franquistes''

Grabriel Rufián enumerava al seu perfil de Twitter tot allò que pot fer la nova majoria parlamentària per a revertir el que ha dut a terme el PP al poder. Concretament, el diputat a Madrid per Esquerra creu que sense Mariano Rajoy al capdavant de l'Estat, es podrà "acabar amb els judicis polítics, alliberar els presos polítics, retornar els exiliats polítics, pujar el SMI, acabar amb la Reforma Laboral, acabar amb la Llei Mordassa, dignificar RTVE i jutjar a torturadors franquistes".

La majoria dels punts ja sabíem que els més recalcitrants del PP hi estarien en contra, però sobta que Cristina Alaya, senadora popular, respongui a Rufián que no ho aconseguiran perquè "el PP estarà per a impedir-ho". És a dir, que el PP no vol dignificar RTVE ni tampoc jutjar torturadors franquistes. Tota una declaració d'intencions a cara descoberta.