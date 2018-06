The Guardian inclou Catalunya entre els països sense representació al Mundial

Última actualització Dilluns, 4 de juny de 2018 16:10 h

Un reportatge pregunta als estats sense equip quina selecció recolzen i això és el que respon un català

Gerard Sesé @gerardsese | Què passa amb aquells països que la seva selecció no s'ha classificat per al Mundial de Rússia d'aquest estiu? La gran majoria d'Estats del món no hi participa, ja que només es classifiquen 32 seleccions. El diari Britànic The Guardian ha fet un reportatge que dona veu a alguns d'aquests països i hi ha inclòs Catalunya diferenciant-lo d'Espanya.

Els austríacs amb Bèlgica, els bolivians amb Argentina, els canadencs amb Anglaterra, Italians amb Islàndia i els holandesos amb França... i els Catalans? Amb Islàndia i Argentina. "Sóc molt català i sempre vull que perdi Espanya". Aquesta és la resposta que oferia en Carles al diari britànic The Guardian en un reportatge . La peça consisteix a preguntar a quina selecció de futbol donaran suport els ciutadans de diferents Estats del món que no tenen representació al Mundial de Rússia.

Resulta interessant que el diari hagi donat veu a Catalunya com un Estat més que no ha pogut classificar-se al Mundial. Però encara més divertida és la resposta del català, que vol que perdi Espanya, com molts republicans. A més diu que donarà suport a un Estat petitet com Islàndia: "va ser increïble durant les jornades de classificació. Suposo que no ho guanyaran, així que, quan quedi eliminada aniré amb Argentina per en Messi: sóc de Barcelona"

El reportatge entrevista a 30 ciutadans en representació dels seus Estats o seleccions oficials (com Escòcia o Gales) i tracta Catalunya com un més en la comunitat internacional. Un reportatge que no haurà agradat gens a la Real Federación Española de Futbol i el Consejo Superior de Deportes.

