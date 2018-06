L'unionisme mostra la seva cara més masclista en un nou atac a una famosa tuitaire independentista

4 de juny de 2018, 18.00 h

AMB GENT COM AQUESTS RETROGRADS, CARCAS, TIRANICS, OPRESSORS, COLONIALISTES NO PODEN ANAR GAIRE LLUNY. i AMB GENT COM AQUESTS ES EL PER QUÈ NOSALTRES NO PODEM FER GAIRE PER MILLORAR. SON REMORES. JA SE QUE N'HI HA A TOT ARREU PERO ES QUE A SINPAIN LA QUANTITAT PER M2 ES INFECCIOSA I NO HI HA LLOC PER VIDA INTELIGENT.

EL MATEIX MACHADO HO DEIA : A ESPAÑA, DE DEU CAPS, NOU EMBESTEIXEN I NOMES UN PENSA. I dic jo : en què pensa el que ho fa, quan ho fa i si ho fa ?