Un greu cas de corrupció de la Guardia Civil qüestiona encara més la integritat dels agents

Segons el ciutadà, un agent va sostreure del cotxe 400 euros i dos dècims de loteria mentre altres l'escorcollaven. El cas ha permès destapar una trama d'agents de la Guardia Civil, tal com publica El Español , relacionada amb les drogues, els prostíbuls i protecció a narcotraficants.

Els fets van passar el 15 de febrer del 2017 a Torrevella, Alacant, i ara s'ha fet públic el sumari del cas. Un grup de guàrdies civils corruptes van robar la cartera a un individu durant un control. Quan aquest va anar a denunciar, els companys policies van dilatar el tràmit de la denúncia perquè els agents tornessin a comissaria. Després, van modificar l'acta del control i hi van afegir una denúncia cap a la víctima per portar droga.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal