[Vídeo] Pedro Sánchez, fa 20 anys: la presó preventiva serveix perquè ''cantin'' allò que el jutge vol

Última actualització Dilluns, 4 de juny de 2018 18:30 h

Surt a la llum una de les primeres intervencions a la televisió del president del Gobierno

Redacció| "Baltasar Garzón ha dado mayor relevancia a testimonios que se han desdecido miles de veces y a otros los ha metido en prisión preventiva con la excusa de la 'alarma social' para después presionarlos para que cantasen lo que Garzón quería". Són paraules del que és, des de fa només uns dies, el nou president del Gobierno, Pedro Sànchez. Les va pronunciar vint anys enrere i poc es pensava aleshores que un dia se li girarien en contra com a líder d'un dels partits que ha avalat l'existència de presos polítics (i encara sense judici) a Espanya. Aleshores, el president espanyol semblava estar en contra dels abusos que poden cometre els jutges de l'Audiència Nacional mitjançant la presó preventiva.

El 1997, un jove Sánchez participava com a estudiant de primer de Dret en un debat conduït per Xavier Sardà, que també debutava a Telecinco amb el programa 'Moros y cristianos'. El debat era sobre els GAL en un moment en que Pedro J. Ramírez publicava per fascicles a El Mundo una entrevista amb dos ex policies espanyols que hi havien format part.Afiliat al PSOE des de 1993, Sánchez va defensar el partit sense cap complex: "Usted, como abogado, debería respetar el principio de presunción de inocencia", va etzibar a un tertulià que acusava els de Felipe González de ser a la cúpula dels GAL. "A la sociedad le interesan otras cosas más que el caso GAL, otros casos que llevan otros jueces de quienes no se conoce el nombre", sentenciava un jove que assegurava que no volia ser jutge. No va acabar la carrera de Dret, potser ja tenia clar el seu futur.