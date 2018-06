El sorprenent tuit d'Albert Rivera que enfurismarà el nacionalisme espanyol

Última actualització Dilluns, 4 de juny de 2018 17:30 h

Un tuit del nacionalista espanyol del 2010 assegurava que amb l'Estat propi milloraria l'economia catalana

Gerard Sesé @gerardsese | Per més que sembli una broma, no ho és. La xarxa ha embogit amb un tuit d'Albert Rivera, líder del partit d'ultradreta i nacionalista espanyol radical, Ciudadanos, on fa unes afirmacions sobiranistes i republicanes. Aquesta és la publicació:

Sembla mentida però no és cap "fake". El perfil oficial d'Albert Rivera va publicar un tuit l'1 de juliol del 2010 on assegurava que amb "un Estat propi milloraria l'economia catalana" i enllaçava una notícia del desaparegut diari independentista Crònica, juntament amb el hashtag #adeuEspanya.La xarxa ha començat a compartir el tuit i, a hores d'ara, encara els responsables del perfil de Rivera no l'han esborrat. El motiu de la publicació no se sap i hi ha diferents teories. De les més versemblants és que algú li jugues una broma al polític o que el seu perfil hagués estat hackejat.