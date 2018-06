L'empresonament de Lula da Silva deixa en evidencia l'hipocresia de Pedro Sánchez amb els presos polítics catalans

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 05:05 h

L'actual president d'Espanya va signar a favor de ''Lula Livre''

Gerard Sesé @gerardsese | És fàcil posicionar-se en conflictes que es produeixen a quilòmetres de distància. L'esquerra espanyola n'és una experta total: el Sàhara Occidental, Sidi Ifni, Palestina, entre altres casos, on defensa exactament tot allò que, en canvi, no és vàlid per a Catalunya. Ara en tenim un altre exemple: Brasil i l'empresonament de Lula da Silva, qui en va ser president i ara complex condemna.

Els responsables de gestionar el perfil de Twitter de Lula da Silva, qui va ser president de Brasil i que ara està empresonat per un cas de corrupció, van publicar una polèmica foto de Pedro Sánchez pocs minuts després que fos nomenat oficialment nou president d'Espanya en substitució de Mariano Rajoy.

A la imatge es veu el socialista ensenyant un cartell on, escrit a mà, s'hi pot llegir "Lula livre, pela democracia Brasil". De fet, Sánchez és defensor del manifest que en demana la seva llibertat. I és aquí on entra la flagrant contradicció del president espanyol i que fa aflorar la hipocresia de l'esquerra espanyola: Lula da Silva és socialista, per tant, comparteixen sigles i ideologia amb Sánchez. Així doncs, el madrileny abraça la idea que Brasil va patir un cop d'Estat de la dreta i que, mitjançant un complot, va aconseguir empresonar en Lula. Per tant, el nou líder espanyol no reconeix la justícia de Brasil i considera l'expresident sud-americà com un pres polític.

Sánchez, d'aquesta manera, no creu en la justícia de Brasil, que el 4 de març de 2016, va arrestar Lula a casa seva durant la investigació del cas Lava Jato, que vinculava l'empresa Petrobras amb un delicte de corrupció: segons els jutges hi va haver suborns als polítics i empresaris que utilitzaven els recursos de Petrobras i Lula hauria rebut 8 milions de dòlars entre pagaments per conferències, viatges i regals i va ser condemnat a 12 anys de presó.

Els primers gestos de Pedro Sánchez no disten dels del PP de Mariano Rajoy en vers Catalunya: no s'ha desdit de les dures paraules contra Quim Torra, ha escollit Josep Borrell per al ministeri d'Exteriors i no ha fet cap gest cap als presos polítics, a diferència de Brasil. De moment, s'acompleix fil per randa la frase de Josep Pla: no hi ha res més igual a un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres.



