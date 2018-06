[Vídeo] La nova Espanya de Sánchez: el 'desinfectador' Borrell, a Exteriors

4 de juny de 2018, 18.41 h

PSOE, pel meu gust, ja comenceu malament. Catalunya necessita la segona neteja a la Moncloa tan urgent com la del PP o no serem mai res. L'empresa que ens hem proposat necessita molt més caracter i fermesa. Aixó és com el que va a Lourdes i finalment prega perque es quedi com estava... NO ES AIXO COMPANYS, NO ES AIXO...