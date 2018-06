Ridícul de la caverna: 'El Español' usa un vídeo de La Patum per demostrar com de ''nazi'' és Catalunya

No hi ha cap vot

Les imatges a les quals fa referència van ser gravades durant la festa popular, concretament, en una plaça de la Patum plena de gom a gom i des d'on els ciutadans van entonar 'Els Segadors'. I, en un moment en que Catalunya compta amb presos polítics i exiliats per la repressió de l'Estat, també va haver-hi lloc per a la protesta i la reivindicació: cartells grocs amb el lema "Llibertat presos polítics", llaços grocs i altres mostres de suport contra aquesta injustícia és el que ha semblat als periodistes de 'El Español' digne de ser titllat de ''nazi''. Un terme que l'espanyolisme ha banalitzat molt en els darrers temps."L'estètica, que recorda la de l'Alemanya dels grans mítings dels anys 30, de les cerveseries de Múnich i les places de ciutats com Nuremberg, ocupa fins al racó més amagat d'aquesta localitat", escriuen sense cap mena de vergonya. I tot, no és broma, per aquest vídeo.