Escandalosa excusa de la Guàrdia Civil davant el jutge per justificar la brutalitat de l'1-O a Fonollosa

Culpen els que protegien els col·legis de la violència exercida contra ciutadans pacífics

Redacció| A Fonollosa hi havia "violència generalitzada": la gent aplegada al col·legi electoral "anava molt beguda" i haurien llançat ampolles de vidre als guàrdies civils. Així han justificat -avui, davant la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa- tres agents de la Guàrdia Civil que van actuar l'1-O a Fonollosa (Bages) la brutalitat que van exercir contra ciutadans pacífics.

Una estratègia, basada en culpar els votants i que ha estat desmentida pel Col·legi d'Advocats de Manresa, que assegura que aquest aspecte "no s'inclou als atestats" i deixa clar que "tampoc es veu als vídeos".D'altra banda, els agents de la policia espanyola han reconegut que no se'ls va donar "pautes clares" de com actuar durant el dispositiu. Fonts properes a la investigació -de fet- han explicat que els agents haurien assegurat que en les reunions prèvies al referèndum es van tractar qüestions logístiques però no sobre com "protegir" a la policia judicial el dia del referèndum ni tampoc sobre els límits de l'ús de força contra la ciutadania.