Una escola de la Catalunya Nord demana ajuda online per sobreviure als estralls del 155

Última actualització Dilluns, 4 de juny de 2018 20:30 h

L'Estat va reduir-li 35.000 euros del pressupost escudant-se en l'article de la Constitució Espanyola

Redacció| Aquest dissabte, els consellers del Govern de Quim Torra han pres possessió del càrrec i s'ha aixecat l'article 155 de la Constitució Espanyola. Però lluny de tornar a la normalitat, set mesos sense autogovern han fet estralls a Catalunya i són molts els que han quedat afectats. És el cas de l’escola Jordi Pere Cerdà, a la Catalunya Nord, que demana ajuda a la xarxa per sobreviure després que l'Estat hagi reduït l’aportació que rebien del govern de la Generalitat de Catalunya abans del maig: han deixat de rebre 35.000 euros d’un pressupost anual de 125.000.

Els responsables del centre han començat una campanya de micromecenatge per aconseguir-los, ja que no tenen suficient amb els diners que reben dels pares i l’administració francesa i occitana (Consell Regional d’Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals). Segons han explicat Helena Torelló, cap d’estudis i mestra, i Sònia Ferrao, directora i mestra, l'escola està en perill de tancar-se sense aquest ajut.Sobre la situació d'aquest centre que fa sis anys que dóna classes en català i en francès per a 47 alumnes de l’Alta Cerdanya i la Baixa Cerdanya, s'han fet ressò via Twitter personatges tan populars com Lluís Llach o Toni Soler.