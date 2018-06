"El Gobierno prohibeix als nous concellers visitar els presos polítics"

Dedicat al netejadors/arracadors de símbols reclamant la llibertat dels presos polítics dels covards ocupants encaputxats opressors i repressors! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes!

5 de juny de 2018, 10.03 h

Mentre espanya continuï exercint l'ocupació per la força de la colònia, nosaltres serem els seus ciutadans de segona i tractats com gossos, si callem i paguem, podrem sortir a fer les necessitats, un rato al matí i a la nit, sempre que no fem massa soroll, per dignitat, PROU OCUPACIÓ, PROU REPRESSIÓ. PROU OPRESSIÓ, PROU ESPOLI.