Espanya ha malbaratat 80.000 milions durant 11 anys

Dedicat al netejadors/arracadors de símbols reclamant la llibertat dels presos polítics dels covards ocupants encaputxats opressors i repressors! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes! La democràcia franquista mai podrà amb nosaltres ocupants feixistes!

5 de juny de 2018, 10.24 h

MALBARATAT 80.000 milions, no deuen haver filat gaire prim, segur que son molts mes. Segur que les comissions han anat al lloc adequat i desitjat per ells, l'estat espanyol pateix un espoli crònic de l'IBEX 35 que és qui realment governa, no importa qui estigui a la Moncloa, ni qui dels partits espanyols guanyi les eleccions, ells des de l'ombra fan i desfan continuen i continuaran, robant a sac, no és per causalitat que el deute extern espanyol arribi quasi al 1,5 bilió d'euros, i que ende... Llegir més