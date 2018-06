Rajoy no vol deixar el PP per evitar una guerra entre Sáenz de Santamaría i Cospedal

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 10:30 h

Els populars volen recuperar els votants que han marxat ja a Ciudadanos

Redacció | Mariano Rajoy encara no s'ha fet a la idea del que va passar la setmana passada. Amb les maletes encara per desfer del trasllat de La Moncloa, l'expresident del Gobierno ha de donar ja els seus primers passos per situar el PP com a partit líder de l'oposició.

De moment, tot apunta que Rajoy acceptarà aquesta etiqueta. La voluntat, tal com asseguren des d'El Español, és evitar una guerra interna on els seus dos pilars, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, puguin encetar una guerra entre les dues populars.

Fonts pròximes al líder del PP asseguren que no farà cap "revolució" i que en tot cas, el canvi es farà "poc a poc". Ara per ara, Rajoy ja ha demanat el trasllat de les seves coses al despatx de líder de l'oposició. De fet, és el mateix despatx que fins fa uns dies utilitzava la socialista Margarita Robles, a qui tothom veu ocupant alguna cartera en aquest nou Gobierno.

Aquest dimarts també és un dia clau per a l'expresident. Encara sense superar el malestar per com va ser expulsat del Gobierno es trobarà amb els barons i alts càrrecs del PP per avaluar la situació i per fer, és clar, els primers passos després de la desfeta de la setmana passada.

El PP vol seguir enamorant al seu electorat i recuperar votants que podien fugir o haurien fugit ja a Ciudadanos.

