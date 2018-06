Iceta fa seu el discurs de Borrell: ''És veritat que hi ha ferides que caldria netejar''

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 11:00 h

Defensa la reforma federal constitucional per a Catalunya però avisa que no hi ha pressa

Redacció | "El dia que es faci una reforma federal de la Constitució, els catalans i els espanyols estaran encantats", ha assegurat el secretari general del PSC, Miquel Iceta, aquest matí en una entrevista a Rac 1, on no ha confirmat si tindrà algun càrrec dins el govern de Pedro Sánchez, tot i que ha considerat que "pot ser més útil a Catalunya".

Pel que fa al malestar entre l'independentisme per l'elecció de Borrell com a ministre d'Exteriors i les polèmiques declaracions sobre que "calia desinfectar i netejar la societat catalana", Iceta ha defensat que intenta "no utilitzar mai símils sanitaris però és veritat que aquí hi ha ferides que caldria netejar".

En aquest sentit, ha sentenciat que "mai diria una idea com l'independentisme és una malaltia" però ha defensat les paraules de Borrell "que aquest és un país malalt". “A Catalunya hi ha ferides per cosir i haurem de dir-nos moltes veritats i aguantar-nos els uns als altres molts comentaris que no ens agradaran”, ha defensat Iceta.

Oferta per a Catalunya

"El govern de l'Estat té una oferta per Catalunya que és la declaració de Barcelona i la de Granada", ha reiterat Iceta, que ha explicat que afegiria negociar les lleis de més àmbit social que va aprovar el Parlament de Catalunya i que el TC va tombar.

Per això, ha tornat a demanar diàleg i respecte a la legalitat per començar a "caminar" cap a l'entesa. "La primera de les reunions entre el president de la Generalitat i el president d'Espanya és molt important perquè demostrarà si es comença a caminar o si està tot igual", ha dit Iceta que creu que "ara sembla que el PSOE tingui l'obligació de solucionar amb sis setmanes tot el que ha passat".

Reforma Federal Constitucional

D'altra banda, el primer secretari del PSC ha tornat a defensar a capa i espasa el camí de la reforma federal de la Constitució però ha reconegut que no serà en aquesta legislatura. "A mi no m'agrada enganyar", ha reblat, tot posicionant-se contrari a un referèndum d'autodeterminació. "Estem dividits per meitats. Algú pensa que un tema així es pot resoldre amb una votació si estem dividits per meitat?", ha etzibat el socialista.

"Espero que Pedro Sánchez iniciï el camí de la reforma federal de la Constitució", ha afirmat Iceta que considera que els partits catalans al Congrés hi han de ser. "És difícil, però, que l'independentisme s'hi pugui sentir còmode perquè segurament no els satisfarà una reforma de l'Estatut ni de la Constitució", ha reconegut.

