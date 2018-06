La Policia Nacional en retirada a Catalunya: 743 places desertes

Salva Països Catalans Països Catalans

5 de juny de 2018, 13.13 h

No m'estranya... a mi em faria molta vergonya essent policía nacional venir a treballar a Catalunya després de tot el què ha passat... a més, estic segur que s'hi troben molt millor amb el "seus"... els que els hi canten allò de... "a por ellos oeeee"...



Per tant, tan debò aquestes places fossin ocupades per mossos "dels nostres"... no tota aquesta colla de purria i analfabets que es van pasar als mossos des de la guardia civil...



Salut i República!!!