Colau planta el sector de la logística en un saló internacional

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 12:00 h

El SIL 2018 celebra enguany la seva vintena edició

Redacció | L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha plantat el sector de la logística a la inauguració del Saló Internacional de la Logística (SIL) que se celebra entre els dies 5, 6 i 7 a la capital catalana. En un comunicat d'aquest dimarts, l'organització comptava amb ella pel tret de sortida de l'esdeveniment.





També hi han estat presents el president de l’Associació Internacional d’Agents Professionals d’Aduanes, (ASAPRA), Pedro Castro, i la directora general del SIL que ha conduït la inauguració, Blanca Sorigué. En substitució de l’alcaldessa, ha assistit a l’esdeveniment Jaume Collboni, com a vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Mercè Conesa, de la Diputació de Barcelona.



Els qui no s’han volgut perdre l’esdeveniment en una edició especial --el SIL celebra 20 anys—han estat el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, el Conseller d’habitatge, obres públiques i vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, convidada especial en aquesta edició del SIL, Vicent Boira, Delegat Especial de l’Estat en Funcions al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i el president del SIL Jordi Cornet.També hi han estat presents el president de l’Associació Internacional d’Agents Professionals d’Aduanes, (ASAPRA), Pedro Castro, i la directora general del SIL que ha conduït la inauguració, Blanca Sorigué. En substitució de l’alcaldessa, ha assistit a l’esdeveniment Jaume Collboni, com a vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Mercè Conesa, de la Diputació de Barcelona.

Durant la cerimònia d’inauguració s’ha evitat parlar de la situació actual de Catalunya malgrat que el llenguatge ha deixat moltes evidències. Boira s’hi ha referit com a “comunitat sempre estimada” però també ha deixat caure que el País Valencià se sent agraït per ser “la comunitat autonòmica convidada”. Cornet, per la seva banda també ha exposat que “el saló mostra que gran és la nostra Espanya” i ha assegurat que “els governs passen i els projectes també, però les obres continuen”.

També ha volgut subratllar i per aquest ordre que dins de “Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa i el món, Barcelona i Catalunya tenen un valor afegit que ens uneix a tots, l’humanisme cristià de fer que els més dèbils amb una despesa pública es puguin esmorteir els mals moments”.



El sector reivindica el Corredor



Parlant però en temes estrictament econòmics els organitzadors han posat de manifest que “en ple segle XXI el món és de les multinacionals però també de les petites i mitjanes empreses que s’han de poder revolucionar amb l’economia 4.0 perquè al final, del que es tracta és que la gent tingui el seu producte”.

“No ens ha de fer por l’última milla ni l’últim moment”, ha exposat Fort, que també ha recordat que el Corredor del Mediterrani suposa un “petit problema”. “Crec que algun dia aconseguirem que sigui una prioritat. No pot ser que la intermodalitat ferroviària estigui a 5% quan les economies europees estan al 20%. Si no aconseguim que la intermodalitat, en un màxim de 8 anys, sigui una realitat als ports o a les indústries haurem de substituir-ho per una altra alternativa”.





Un corredor que també han reivindicat des de València que ho han catalogat d’estructura “essencial” i “no només per a Múrcia, sinó per a Catalunya i la mateixa Espanya”, i han aprofitat per reivindicar el Corredor del Mediterrani per Terol “que també ens sembla essencial”.

