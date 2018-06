La nova ministra d'Energia i Medi ambient va avalar l'informe ambiental del projecte Castor

No hi ha cap vot

En el seu càrrec públic, Ribera va ser l'encarregada de signar la Declaració d'impacte Ambiental (DIA) favorable al projecte del magatzem de gas Castor, gestionat per l'empresa de Florentino Pérez.



El projecte es va paralitzar el setembre de 2013 després de provocar diversos sismes a la costa valenciana i tarragonina.

El projecte faraònic que havia de ser el dipòsit més gran de gas natural de l'Estat situat davant la costa de Vinaròs i el delta de l'Ebre, va acabar sent una desfeta medi ambiental i social que ha costat uns 2.000 milions d'euros a les arques públiques.

El president Pedro Sánchez està perfilant el seu executiu i ja ha triat els primers noms. A banda de Ribera a Medi Ambient, Sánchez ha designat persones de la seva confiança com Carmen Calvo a vicepresidència i al capdavant del recuperat Ministeri d'Igualtat i José Luis Ábalos com a ministre de Foment.

Tanmateix, ha triat un perfil proper a Susana Díaz per Hisenda, María Jesús Montero. De moment, en el nou executiu hi ha dos catalans, un històric del socialisme com és Josep Borrell, que havia estat ministre en la darrera etapa de Felipe González, i Mertixell Batet en el Ministeri de Política Autonòmica.

Els bancs creditors van demandar l'Estat i la fiscalia de Castelló va denunciar diversos tècnics del ministeri i de l'Institut Geològic i Miner. Ribera va ser apartada amb l'arribada del PP l'any 2011.En l'actualitat, Ribera és directora de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals (IDDRI) amb seu a París des de juny de 2014 i és una gran coneixedora de les negociacions internacionals en matèria de canvi climàtic i medi ambient.