El Govern a l'exili passa a l'atac contra Llarena

#ÚLTIMAHORA: L'advocat dels exconsellers, Christophe Marchand, anuncia que un tribunal belga ha citat el jutge Pablo Llarena el 4 de setembre

Carles Puigdemont també ha intervingut per videoconferència en la compareixença de premsa on ha defensat l'estratègia del govern a l'exili per denunciar la vulneració de drets particulars i col·lectius i recuperar les llibertats i drets democràtics del poble de Catalunya. "No estem perseguits per la justícia, sinó per la ideologia d'un jutge", ha sentenciat el president legítim.L'advocat dels consellers a l'exili, Christophe Marchand, ha anunciat que un tribunal belga ha citat Llarena el 4 de setembre. Segons han indicat els advocats en una roda de premsa a Brussel·les, el jutge espanyol pot anar a declarar en persona o enviar un representant legal.