Rajoy plega com a president del PP: ''És el millor per a Espanya''

Proposa celebració d’un Congrés extraordinari que obri “una nova etapa” i promet "lleialtat" a la nova direcció

Redacció | Mariao Rajoy ha anunciat aquest dimarts la seva dimissió com a president del PP davant del Comitè Executiu del partit, reunit després de la victòria de la moció de censura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. “És el millor per al PP, per a mi, i penso que per a Espanya”, ha afirmat Rajoy, que ha assegurat que “ha arribat el moment de posar el punt final a aquesta etapa”, i ara “el PP ha de seguir avançant i construint la seva història de servei sota el lideratge d’una altra persona”.

Rajoy ha proposar la celebració d’un d’una Junta Directiva que convoqui un Congrés extraordinari per obrir “una nova etapa amb una nova direcció i més il·lusió que mai”. “Compliré el meu mandat de president del PP fins el dia que elegiu a la persona que em substituirà”, ha afirmat abans de prometre “lleialtat” al partit i al nou líder de la formació. “Em posaré a l’ordre de qui elegiu”, ha conclòs.



El fins fa una setmana president espanyol ha rebut una llarga ovació per part de la direcció de la seva formació, que obre ara una etapa d’incertesa on haurà d’erigir un nou lideratge abans de les eleccions autonòmiques i locals del maig del 2019. Rajoy, visiblement emocionat al tram final del seu discurs, ha agraït el suport i la “enorme lleialtat” que ha rebut dels seus companys de files, i ha promès –sense citar el seu predecessor, José María Aznar- que ell actuarà també amb aquesta “lleialtat” respecte a la nova direcció i estarà a la seva “ordre”.

No farà “cap canvi” a la direcció o al grup

El president espanyol –que no ha posat data per a aquest Congrés extraordinari que ha d’elegir la nova direcció- continuarà al capdavant del PP mentre no es produeixi aquest relleu, que haurà de tenir lloc durant els mesos d’estiu. Els estatuts del PP fixen que entre la convocatòria del Congrés extraordinari i la seva celebració ha de passar un mes. Mentrestant, ha dit Rajou, no hi haurà “cap canvi” al grup parlamentari o la direcció, fet que s’interpreta com que no pretén dirigir el procés de renovació.

En tot cas, ha afirmat que el PP farà “des del primer moment” una ferma oposició al govern de Sánchez. “Seguim essent el primer partit d’Espanya, hem guanyat les tres últimes eleccions i comptem amb el grup més gran al Congrés i amb majoria absoluta al Senat”, ha dit. Segons Sánchez, el PP té “dirigents preparats i una militància com cap altra”, i per tant “no hi ha motius per al desànim”.

Abans, però, el president del PP ha fet un repàs dels esdeveniments que l’han apartat de La Moncloa mitjançant una moció de censura que ha creat un “precedent greu” a la democràcia espanyola, perquè Sánchez, “acompanyat dels grups més extremistes de l’esquerra populista i l’independentisme sectari”, governa malgrat que no va guanyar les eleccions. Aquest, segons Rajoy, és un “estigma” que acompanyarà aquest govern fins al final” i que fa que el PSOE hagi “dilapidat tota la seva herència” acompanyat dels independentistes de Catalunya i Bildu.

“No ens han censurat els ciutadans, ni les aliances dels que van perdre, ni els socis deslleials poden substituir la voluntat dels espanyols”, ha dit, sinó forces que “no han pensat en l’interès general” i han prioritzat “els seus propis interessos particulars i les seves pors”. Segons Rajoy, “el govern que surt de la moció neix d’una debilitat extrema” que augura “inestabilitat, bloqueig polític i dificultats per a la governació del país”.

Catalunya, un problema per a Rajoy

Rajoy ha destacat l’actuació del seu govern a Catalunya, on la situació “dista molt d’estar calmada” especialment, ha dit, “al carrer”. Ha apuntat que malgrat els “errors” en la gestió de la crisi que “ha pogut cometre” el seu govern, a dia d’avui “ni Catalunya es independent, ni Puigdemont president, ni s’ha format un govern amb presos i fugits”.

Crítiques per a Ciudadanos



En aquest comiat també hi ha hagut dures crítiques a Ciutadans, que malgrat guanyar les eleccions del 21D ha demostrat que “no sap fer oposició a l’independentisme”. La seva victòria, ha dit, només va servir per “generar inestabilitat al PP a Madrid”. “Tan afany per fer oposició al govern que va defensar la estabilitat d’Espanya ens ha portat a un govern impulsat pels independentistes, paradoxes de la vida”.

El partit no paeix bé la Gürtel

Rajoy també ha atribuït la seva situació al fet que hagi triomfat les “manipulacions i mentides” sobre la sentència de la Gürtel. “Hem assistit a un exemple insuperable” de “postveritat”, ha apuntat abans d’assegurar que ell també s’ha sentit “impactat i escandalitzat” pels episodis de corrupció que han afectat el PP. “He defensat de la millor manera que he sabut la meva honorabilitat i la del partit”, ha dit.