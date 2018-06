El president de la UGT a Catalunya diu que se la ''bufa'' que el titllin de feixista

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 14:30 h

Matías Carnero ha afirmat que els sindicats independentistes "viuen de la cocció i de l'amenaça" en un acte organitzat per SCC

Redacció | Si la participació del president de la UGT a Catalunya en un acte de SCC ja suposava un cop baix a Dolors Bassa, les declaracions que ha fet aquest dilluns Matías Carnero han traspassat tots els límits del respecte per la que va ser secretaria de l'organització a les comarques gironines durant 7 anys. "Me la bufa que em titllin de feixista", ha manifestat Carnero, que ha dit que ha acceptat la invitació de SCC perquè li agraden els "embolics".

Pla general de Camil Ros i Matías Carnero durant la proclamació com a secretari general i president de la UGT catalana respectivament

Carnero ha carregat durament contra l'independentisme en un acte sobre sindicalisme organitzat per Societat Civil Catalana a les Cotxeres de Sants, a Barcelona, on ha afirmat que els sindicats independentistes "viuen de la cocció i de l'amenaça", segons ha recollit Crónica Global.

En aquest sentit, ha denunciat que actualment "afloren sindicats independentistes en alguns sectors pagats per la Generalitat per dinamitar els sindicats de classe". I els ha acusat de ficar-se a les empreses "per no parlar de feina ni de drets, sinó d'independència sí o no".

"Els hauríem d'explicar que és un sindicat, perquè no representen ni a la seva mare", ha reblat Carnero tot afegint que si el "separatisme" segueix amb el seu objectiu, "moltes empreses marxaran i no fiscalment sinó també físicament".



"Me la bufa que em titllin de feixista"

Durant l'acte, Carnero ha explicat que ha acceptat la invitació de SCC perquè "m'agraden els embolics". "Crec que la pluralitat del poble català i espanyol no pot estar separada", ha sentenciat, segons publica E-Noticies.





Hola Matías Carnero, president d'@ugtcatalunya! Ens expliques per què dones ales al feixisme de Societat Civil Catalana en nom de la classe treballadora? pic.twitter.com/GuZTc9C2Vu — Arran (@Arran_jovent) 4 de juny de 2018 En aquest sentit, ha manifestat que "me la bufa que em titllin de feixista" i s'ha definit com a "català, espanyol i europeu", després que Arran hagi dit per les xarxes socials que el president de la UGT és un "traïdor a la classe treballadora" i un "aliat del feixisme".

