Pablo Iglesias demostra el seu nacionalisme espanyol lloant Rajoy en un increïble tuit

Considera que el líder del PP "sap escoltar" i que és "intel·ligent"

Gerard Sesé @gerardsese | L'esquerra espanyola torna a demostrar que la seva visió política és centralista i en clau exclusivament espanyola. Així ho ha deixat clar el seu líder, Pablo Iglesias, amb un sorprenent i increïble tuit que lloa la tasca política i el tarannà del qui ha estat president de l'Estat espanyol fins fa una setmana: M. Rajoy.

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 5 de juny de 2018

Pablo Iglesias ha piulat al seu perfil oficial de Twitter una reflexió sobre Mariano Rajoy que no agradarà gens a molts dels seus seguidors, especialment a Catalunya. L'home que ha estat el màxim responsable de la judicialització del procés català, de la repressió i violència dels cossos policials espanyols contra els catalans i que ha negat el diàleg en tot moment contra les propostes republicanes, ara resulta ser "intel·ligent" i que "sap escoltar".Com es nota que Pablo Iglesias viu lluny de Catalunya. Segons el líder de Podemos, "es retira un polític elegant i intel·ligent que sap escoltar. Ha estat un honor ser el seu rival i combatre'l políticament. S'ha guanyat el meu respecte". No només oblida com ha tractat Catalunya el gallec sinó tota la trama de corrupció que l'ha envoltat dins el PP i el famós "M. Rajoy" escrit per Luís Bárcenas, ara condemnat, que certificava que va cobrar sobres de la caixa negre dels populars.