Feijóo es frega les mans amb la dimissió de Rajoy

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 16:00 h

El president gallec no aclareix encara què farà i assegura que el seu "compromís" és amb Galícia

Redacció | El president de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, feia temps que esperava aquest moment.

El president gallec, Alberto Níñez Feijóo, al Comitè Executiu del PP © Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

Després que el líder del PP, Mariano Rajoy, hagi anunciat la seva dimissió, Feijóo es perfila com a possible successor de Rajoy. Malgrat que sempre ha volgut ressaltar que el seu "compromís" és amb Galícia. Però sempre que li havien preguntat per una possible lluita amb Rajoy per arribar a la presidència del Gobierno ell sempre havia remarcat que no competiria amb l'expresident. I ara ja no hi haurà competició.

I l'excusa de sevir a Espanya des de Galícia, com ha dit en alguna ocasió té alguns punts negres. L'any 1996 ja es va traslladar a Madrid per entrar a formar part del govern de José María Aznar, com a secretari general d'Assistència Sanitària al Ministeri de Sanitat i Consum. I aquell mateix any, també va convertir-se en president d'INSALUD. Fins a l'any 2003 va dirigir Correos y Telégrafos.

Però va tornar a Galícia per entrar a la Xunta. Primer com a conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Habitatge, i un any després es va convertir en vicepresident primer.

De moment però, s'ha limitat a dir que "donarà suport al president Rajoy" perquè entre les alternatives actuals és "el polític que pot donar més estabilitat".

