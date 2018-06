La UE també subvenciona els Jocs del Mediterrani de Tarragona

La portaveu de la CUP Tarragona, Laia Estrada, ha denunciat ja en una roda de premsa l'aportació de diners per part de la UE. "És un vestit fet a mida". I ha afirmat que es van modificar paràmetres de la convocatòria de subvenció com ara l'import.

Per a la formació independentista és un escàndol que els eurodiputats Javi López (PSC) i Santiago Fisas (PP) es vanagloriessin ahir de la seva implicació i esforç per tal que es fessin efectius els canvis necessaris en les bases de la subvenció, la qual cosa l'alcalde Ballesteros va agrair públicament.



La portaveu cupaire ha afirmat que "només en un país de pandereta algú presumiria d'haver aconseguit una modificació de les bases d'una subvenció per fer-la a mida", i ha afegit que "ventar-se de transformar una convocatòria competitiva amb una adjudicació a dit és molt greu".

Estrada ha exposat que aquesta nova injecció de diners "s'ha fet a dit després d'adaptar-ne les condicions".